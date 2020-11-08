الكهرباء تتحدث عن تطبيق الجباية الإلكترونية في 3 محافظات

2020/11/08 | 22:45 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 28 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلنت وزارة الكهرباء، الاحد، انها استحصلت الموافقات للمضي بالجباية الإلكترونية، مبينة ان المشروع سيطبق في كربلاء والنجف ومناطق في بغداد ومن ثم سيتم تطبيقه في عموم العراق، مشيرة إلى انه لن يكون مكلفا، كما انه سيوفر موارد مالية يمكن من خلاله تغطية رواتب الموظفين وشراء الأدوات لإدامة الشبكة الكهربائية وغيرها.

وذكر المتحدث باسم الوزارة، أحمد موسى، لوسائل اعلام حكومية تابعها "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم، (8 تشرين الثاني 2020)، إن "الوزارة استحصلت الموافقات الحكومية والرسمية للمضي بالجباية الإلكترونية"، مبينا أن "هذا المشروع سيحد من الضائعات والتجاوزات ويحول المشتركين غير النظاميين إلى نظاميين".

وأضاف موسى، أن "المشروع سيوفر موارد مالية يمكن من خلاله تغطية رواتب الموظفين وشراء الأدوات الحاكمة لإدامة الشبكة الكهربائية من محولات وشبكات توزيع ومد خطوط وغيرها"، مؤكدا أن "الوزارة بدأت بهذا المشروع من خلال نصب مقاييس ذكية ببعض المناطق وسيعمم في نهاية العام الحالي".

وتابع، أن "الوزارة بطور استقدام العروض الفنية والتجارية للمضي بالمشروع"، منوها عن أن "هناك شركات حكومية تابعة لوزارتي الصناعة والاتصالات وأيضا شركات قطاع خاص وأجنبية أبدت رغبتها بالعمل مع وزارة الكهرباء للمضي بهذا المشروع".

وأشار إلى أن "المشروع سيطبق ببعض المناطق المنتخبة من العراق كمحافظتي كربلاء والنجف وأيضا مناطق في بغداد ومن ثم سيتم تطبيقه في عموم العراق"، لافتا إلى أن "المشروع سيكون خير داعم للمواطن البسيط ومحدودي الدخل باعتبار سيحتفظ بالدعم الحكومي المقدم للمواطنين والذي هو 90 % وبالتالي لن يكون مكلفا".

وزاد موسى، أن "المشروع يوفر قاعدة بيانات ستبدأ من المستهلك بنصب مقياس الدفع المسبق ومن ثم ينطلق إلى المحولة التي بداخل الزقاق الواحد ثم ستنصب مقاييس على مغذيات 11 ومغذيات 33 وهذا سيحد من الضائعات والتجاوزات".

وأكد، أن "المشروع سيحد من التجاوزات ليس من المواطنين فقط وإنما حتى على موظف الكهرباء لكي لا يتلاعب بموضوع الجباية وتحديد الأموال".

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