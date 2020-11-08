مانشستر ستي وليفربول يتعادلان إيجاباً في البريميرليج

2020/11/08 | 22:46 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد

أحكم التعادل قبضته على قمة الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، حيث سقط مانشستر سيتي وضيفه ليفربول في فخ التعادل 1-1 اليوم الأحد، في أبرز مباريات هذه الجولة ليفشل ليفربول في الانفراد بالصدارة، ويخفق مانشستر سيتي في محاولة جديدة لتحسين وضعه بجدول المسابقة.

على إستاد الاتحاد في مانشستر، أهدر كل من ليفربول ومانشستر سيتي أكثر من فرصة خطيرة على مدار شوطي المباراة كما تألق مدافعو الفريقين في التصدي للعديد من المحاولات الهجومية ليفرض التعادل نفسه على المواجهة المثيرة التي حرمت ليفربول من استعادة الصدارة كما ظل مانشستر سيتي في وسط جدول المسابقة.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل 1-1 حيث بادر ليفربول بهز الشباك عن طريق ضربة جزاء سددها النجم المصري محمد صلاح في الدقيقة 13، وتعادل مانشستر سيتي بهدف أحرزه البرازيلي جابرييل جيسوس في الدقيقة 31.

ورفع صلاح بهذا رصيده إلى ثمانية أهداف في المسابقة هذا الموسم ليشارك أكثر من لاعب في صدارة قائمة الهدافين حتى الآن.

وأهدر البلجيكي كيفن دي بروين ضربة جزاء لمانشستر في الدقيقة 42، كما أهدر الفريقان الفرص تباعا في الشوط الثاني لينتهي اللقاء بالتعادل.



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ورفع ليفربول رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف فقط خلف توتنهام مقابل 12 نقطة لمانشستر سيتي، الذي تقدم مرتبة واحدة إلى المركز الحادي عشر.



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