عمليات صلاح الدين تعلن نتائج اليوم الاول من عملية مكحول والخانوكة

2020/11/08 | 22:52 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [صلاح الدين_اين]اعلنت قيادة عمليات صلاح الدين، الاحد، نتائج عملياتها الامنية في اليوم الاول على انطلاقها في مكحول والخانوكة.

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