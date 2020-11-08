المالية النيابية: ضغوطنا ستستمر على الحكومة حتى قبولها تخفيض مبلغ القرض الى 15 تريليون دينار

2020/11/08 | 22:57 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترجيحات بعرض قانون تمويل العجز للتصويت الخميس المقبل بغداد- وعد الشمري: أعلنت اللجنة المالية في مجلس النواب عزمها عرض قانون تمويل العجز المالي للتصويت يوم الخميس المقبل، لافتة إلى أن القروض التي سيتضمنها لا تتجاوز 15 تريليون دينار، مبينة أن قبولها بالمبلغ جاء نتيجة الضغط لتأمين رواتب الموظفين.وقال عضو اللجنة النائب أحمد حمة رشيد، ...

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