واشنطن بوست: بايدن يعتزم الغاء قرارات عديدة اتخذها سلفه ترامب

2020/11/08 | 22:57 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منها العلاقة بمنظمة الصحة العالمية والمهاجرين الصباح الجديد-متابعة تنتظر الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، العديد من الملفات الشائكة لكي يعالجها وفي مقدمتها فيروس كورونا الذي سجل خلال الأيام الأربعة الماضية وبشكل متتالٍ أرقاماً قياسية في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى تداعياته على الاقتصاد ليس فقط في أميركا بل عالميا.كما تنتظره قضايا دولية عدة، من العلاقة ...

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