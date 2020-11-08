ابراهيم جلال: الحزب الديمقراطي يسعى لشرعنة حربه ضد العمال الكردستاني

2020/11/08 | 22:57 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف عن مخطط تركي لاحتلال اقليم كردستان السليمانية – الصباح الجديد – عباس اركوازي كشف العضو السابق في المجلس المركزي القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني ابراهيم جلال، عن مخطط تركي لاحتلال اقليم كردستان بتواطؤ من الحزب الديمقراطي الكردستاني.واوضح جلال في حديث للصباح الجديد، ان الاتحاد الوطني الكردستاني يرفض وبشدة مسعى الحزب الديمقراطي الكردستاني لاشعال ...

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