لماذا تأخرت السعودية حتى الآن في تهنئة بايدن؟.. باحث سعودي يجيب

2020/11/08 | 22:57 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أكد الباحث السعودي سليمان العقيلي، الاحد، أن فوز جو بايدن في الانتخابات الامريكية لم يكن مفاجأة للمملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي، فيما شرح سبب تأخر تهنئة السعودية لبايدن بالفوز. وعزا الباحث خلال مشاركته في برنامج "أبعاد أخرى" الذي يقدمه الزميل حسام الحاج، وتابعه "ناس" (8 تشرين الثاني 2020) تأخير التهنئة السعودية للرئيس الامريكي إلى أن "النتائج لاتزال محط جدل بين ترامب وبايدن"، لافتاً إلى أن "التهنئة المبكرة تعني الانحياز لبايدن على حساب ترامب، حيث أن ترامب صديق المملكة العربية السعودية وتميزت العلاقة بين المملكة وأمريكا في عهده على المستوى الشخصي بين القيادتين".

وأضاف أن "المملكة السعودية لا تريد أن تظهر أنها سعيدة بخسارة الصديق ترامب".

وأشار إلى أن "ترامب اتخذ سياسية الضغط القصوى على ايران وطوقها وقلص من مخاطرها في المنطقة، وهذا أسعد المنطقة كلها وليس المملكة العربية السعودية وحدها، لكن في واقع الامر أن بايدن لن يغير الكثير في السياسية الامريكية بالشرق الاوسط، لسببين، الأول هو أن الاستراتيجية الامريكية، وخصوصاً الديمقراطيين أن الاولوية في السياسة الخارجية الامريكية ليست الشرق الاوسط، وإنما الشرق الاقصى، والثاني هو أن الولايات المتحدة أصبحت منتجة للنفط وعندها اكتفاء ذاتي واعتمادها الاستراتيجي على نفط الشرق الاوسط اصبح قليل جداً.

وتابع، أن "لكل رئيس بصمة، ولن أتوقع أن يكون ليناً مع طهران، حيث يتراقص الآن الإيرانيون بسبب فوزه".

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