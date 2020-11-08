الانبار تعلن نتائج عملية اقتحام مناطق ارتكاز ارهابي داعش في المواقع الصحراوية   

2020/11/08 | 22:58 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ الانبار..

اعلن مصدر امني في قيادة حشد محافظة الانبار، الاحد، نتائج الحملة الامنية التي استهدفت المناطق الصحراوية القريبة من الشريط الحدودي مع سوريا غربي الانبار .

وذكر المصدر لـ/ المعلومة/ ان “القوات الامنية بصنوفها المختلفة شرعت بحملة امنية استباقية استهدفت مناطق مختلفة من قضاء القائم باتجاه الشريط الحدودي مع سوريا غربي الانبار تمكنت من خلالها من الاستيلاء على منصة للصواريخ محلية الصنع و 21 قنبرة هاون عيار 81 و 5 قنابر جهنمي محلي الصنع و 9 صواريخ انبوبية محلية الصنع ايضا”.

واضاف ان “القوات الامنية مازالت تقوم بعمليات تمشيط شامله للمناطق الصحراوية القريبة من الشريط الحدودي مع سوريا للتأكد من خلوها من خلايا ارهابي داعش”.

وبين ان “وجود بقايا لخلايا إرهابي داعش داخل المناطق الصحراوية لا يمثل خرق امني كون ان هذه العناصر تتنكر عادة بزي رعاة اغنام ومزارعين وبدو وهم لاشيء يميزهم “.



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