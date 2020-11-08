القضاء على الجوع، بَدَلَ إطعام الجائعين - الطاهر المعز

2020/11/08 | 23:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#الطاهر_المعز القضاء على أسباب الجوع، بَدَلَ إطعام الجائعينتُعتبر جائزة نوبل للسلام سياسية بامتياز، ولذلك فهي الأكثر إثارة للجدل، إذ مُنحت للعديد من مُجْرِمي الحرب، والجنرالات الصهاينة، وللخَوَنة والمُسْتَسْلِمين من قادة الدّول الواقعة تحت الهيمنة (أنور السادات) ولرؤساء دول امبريالية (باراك أوباما)، ولأرستقراطيين، رؤساء حكومات، وزعماء أحزاب عنصرية، خدموا مصالح الشركات الأجنبية ( "أون سان سوتشي"، زعيمة ا ......





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