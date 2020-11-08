يوناس خوستيت يتنحى عن قيادة الحزب . - محمد السعدي

2020/11/08 | 23:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_السعدي تنحى قبل أيام عن موقعه القيادي اليساري كزعيم لحزب اليسار السويدي يوناس خوستيت بعد ثمانية سنوات من قيادته للحزب ، وكان له دوراً مؤثراً وفعالاً ليس على مستوى سياسة الحزب فقط وأنما على مجمل السياسة العامة في السويد ، ولتأخذ موقعه الفتاة الشابة اليسارية ( نوشي داكوستار ) ، لتتولى مهمة قيادة الحزب ، وهي تنحدر من أصول إيرانية مهاجرة ، ولدت في السويد عام 1985 .



وبهذا التقليد تعتبر سابقة أولى في تاريخ ال ......





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