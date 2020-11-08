-التّعلم البيولوجي- أو في ترحيل التربية من المدرسة إلى البيت - هيبة مسعودي

2020/11/08 | 23:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#هيبة_مسعودي لا شيء سيبقى على حاله بعد جائحة كورونا، الكلّ في تحوّل أو في إعادة تشكّل وفق ما يمكن أن نطلق عليه "بالإستعداد الإنساني لتّأقلّم" وهو ما يدفعنا إلى تدبّر عالمنا الحالي وفق إستراتيجيات مغايرة تنحو بنا من الاستحالة والتعطّل إلى الممكن في هذا الظرف بالذات.



رُبّ تحدٍ ليس بالهين، خاصة وقد تعلق الأمر بالتّعلم واستمرارية التربية بالنسبة إلى الأطفال الذين أجبروا على المكوث في منازلهم حذو أوليائهم في فترة ا ......





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