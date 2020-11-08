صحة الكرخ توضح التوزيع الجغرافي للاصابات الـ 371 المسجلة اليوم

2020/11/08 | 23:05 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة صحة الكرخ، اليوم الاحد، عن الموقف الوبائي مع اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم :

عدد الاصابات 371 موزعة كالآتي:

أبو غريب ——————2

ابو دشير ——————2

الاعلام ——————7

البياع ——————5

التاجي ——————1

الحارثية ——————1

الحرية ——————22

الخطيب ——————9

الــدورة -———-——18

الدولعي ——————11

الرحمانية ——————8

السيدية ——————8

الشالجية ——————4

الشعلة ——————22

الصالحية ——————9

الطارمية ——————3

الطوبجي ——————3

العامرية ——————13

العطـيـفيـة -—————5

الغزاليـة -—————24

القادسيـة —————-13

الكاظميـة —————32

المحمودية —————18

المنصور —————-12

اليـرموك ——-———26

جــكوك —————-5

حي الجامعة ————-22

حي الجهاد -————15

حي الخضراء -————5

حي العامل -————-4

حي العدل ——-——-14

سبع البور —————1

شارع حيفا ————3

سكنة جانب الرصافة-—23

محافظة ذي قار ———1

الشفاء: 701

الوفيات: 4

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