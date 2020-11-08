الحشد يحبط تعرضا لداعش جنوب سامراء

2020/11/08 | 23:05 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الاحد، عن احباط تعرضا لداعش جنوب سامراء.

وقالت الهيئة في بيان تلقت “تقدم”، نسخة منه ان “قوات اللواء 41 بالحشد الشعبي احبطت، اليوم الأحد، تعرضا لفلول داعش الارهابي في منطقة تل الذهب جنوب مدينة سامراء بمحافظة صلاح الدين”.

واضافت ان “قوات اللواء 41 بالحشد اجبرت الدواعش المهاجمين على الفرار بعد الاشتباك معهم”.

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