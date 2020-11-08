بوش يعلق على خسارة ترامب: يمكنه طلب إعادة فرز الأصوات

2020/11/08 | 23:07 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ دولي قال الرئيس الأمريكي الأسبق، جورج دبليو بوش، اليوم الأحد، إنه تحدث إلى الرئيس المنتخب جو بايدن الديمقراطي لتهنئته بفوزه.وأضاف الجمهوري بوش في بيان، إن” بوسع الأمريكيين أن يثقوا في أن الانتخابات الأمريكية كانت ”نزيهة في الواقع..ونتيجتها واضحة“.ومضى يقول إن الرئيس دونالد ترامب له الحق في طلب إعادة إحصاء الأصوات …

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