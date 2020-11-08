مقرر اللجنة المالية النيابية : بامكان الحكومة اطلاق رواتب الموظفين الخميس المقبل

2020/11/08 | 23:10 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ نينا/ اكد مقرر اللجنة المالية النيابية احمد الصفار على امكانية الحكومة اطلاق رواتب الموظفين الخميس المقبل .وقال في تصريح متلفز تابعته /نينا/ ان اللجنة المالية ستستضيف يوم غد عددا من مسؤولي وزارة المالية لبحث قانون الاقتراض الداخلي الفعلي ويكون يوم الثلاثاء اعداد للورقة النهائية للقانون والاربعاء او الخميس التصويت عليه.واوضح انه بامكان الحكومة اطلاق رواتب الموظفين حال التصويت على القانون او بعد يوم واحد منه من الاموال التي لديها وتعويصه من الاقتراض في الايام المقبلة مشيرا الى ان الخميس المقبل يمكن للحكومة اطلاق الرواتب في كل الاحوال./انتهى9

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