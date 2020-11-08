الداخلية تعلن نتائج عملية البتاوين في بغداد

2020/11/08 | 23:16 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

قالت وزارة الداخلية، الأحد، ان عملية البتاوين في بغداد أسفرت عن اعتقال عدد كبير من متعاطي المخدرات، فضلا عن المروجين والناقلين والمشبوهين بحيازتها، كما شملت العملية جميع صنوف الجريمة الاخرى.

وذكر مدير التخطيط والمتابعة في مديرية مكافحة المخدرات في الوزارة، العميد، علي حسين، لوسائل اعلام حكومية تابعها "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم، (8 تشرين الثاني 2020)، إن "عملية البتاوين التي أشرف عليها وزير الداخلية، شملت جميع صنوف الجريمة وليست فقط المخدرات"، مؤكدا أن "عملية البتاوين أسفرت عن إلقاء القبض على عدد كبير من المتعاطين، فضلا عن المروجين والناقلين والمشبوهين بحيازة المخدرات".

وأضاف حسين، أن "المديرية العامة لمكافحة المخدرات اعتمدت حاليا الخط الساخن ومنصات التواصل الاجتماعي لاستقبال البلاغات"، مشيرا إلى أن "المديرية تستقبل المعلومات ويجرى استخلاصها من خلال التحقيق مع المتهمين، وأن هذه المعلومات، تخضع لعملية جمع وتحليل لحين التأكد من مصداقيتها والقبض على المتهمين".

وتابع، أن "المنافذ الحدودية تتم متابعتها من قبل شعبة مكافحة المخدرات التابعة إلى مديرية شرطة الجمارك في قيادة قوات الحدود، وأن المديرية لديها خطة مستقبلية، وهي بصدد استحصال الموافقات ونشر المفارز المختصة لمكافحة المخدرات استنادا للهيكل الوظيفي".

وأشار إلى أن "لدى وزارة الداخلية خططها في مكافحة المخدرات، التي تم إعدادها من قبل مختصين في المديرية العامة لمكافحة المخدرات، وفي المديرية العامة للتخطيط والمتابعة، وهذه الخطط سنوية واستراتيجية على المدى البعيد، للحد من جرائم المخدرات، وكذلك لدى المديرية إجراءات استباقية لعملية الحصول على المعلومات ومتابعتها وتكثيف الجهد الاستخباري مع الأجهزة الأمنية الأخرى التي تقدم الدعم".

ولفت إلى أنه "تم تنفيذ أوامر القبض بحق المطلوبين عن جرائم المخدرات، واستخدام برمجيات توثيق المعلومات الإلكترونية ومقاطعتها لاحقا على ضوء ما توصل إليه من تفعيل المنظومة الإلكترونية في ملاحقة متاجري ومروجي المخدرات" مؤكدا أن "المتابعة مستمرة من جميع أقسام مكافحة المخدرات، سواء في بغداد الكرخ والرصافة، أو بقية المحافظات لإلقاء القبض على المطلوبين والمشبوهين حول علاقتهم بقضايا المخدرات".

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