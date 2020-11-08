وزير المالية العراقي يبحث التعاون المشترك مع وفد المجلس التنسيقي السعودي

2020/11/08 | 23:23 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: بحث علي عبد الأمير علاوي وزير المالية العراقي، اليوم الأحد، التعاون المشترك مع وفد المجلس التنسيقي السعودي. وذكر المكتب الإعلامي لوزير المالية في بيان عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن وزير المالية، استقبل اليوم الأحد، وفد المجلس التنسيق …

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