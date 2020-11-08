2020/11/08 | 23:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم العاهل السعودي الملك، سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان، المرشح الديمقراطي جو بايدن ونائبته كاميلا هاريس، على تقدمهما في الانتخابات الرئاسية الأميركية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( العاهل السعودي وولي عهده يهنئان بايدن وهاريس) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( العاهل السعودي وولي عهده يهنئان بايدن وهاريس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).