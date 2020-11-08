2020/11/08 | 23:28 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مرتضى ناصر مراسل قناة 7SKY في ايران

تهاوى سعر صرف الدولار الاميركي في الاسواق الايرانية الى ادنى مستوياته خلال الاشهر الاخيرة بعد ساعات من اعلان فوز بايدن رئيسا للولايات المتحدة.

وتابعت قناة 7SKY الفضائية اسعار العملات الاجنبية في اسواق طهران بعد ساعات من فوز الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات الرئاسية الامريكية حيث اظهر ارتفاعا تدريجيا بالتومان، فقد وصل سعر الدولار الواحد الى ٢٢٨٠٠ اثنين وعشرين الف وثمانمائة تومان بعد ان كان قد تجاوز ٣٠ الف .

وفيما رجح مراقبون اقتصاديون ارتفاع الدولار مرة اخرى بعد امتصاص الصدمة او المفاجئة الانتخابية، توقع آخرون انخفاضا بحدة التوتر بين الولايات المتحدة وايران .

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ارتفاع قيمة التومان الايراني امام الدولار الامريكي بعد فوز بايدن 7 SKY TV.

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