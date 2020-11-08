بالأرقام.. مدير عام سابق يكشف امتيازات المنصب وطرق

2020/11/08 | 23:36 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} كشف مدير عام سابق وعضو في كتلة النهج الوطني، مهند العتابي، عن امتيازات منصب المدير العام في دوائر الدولة وطرق"الفساد".

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