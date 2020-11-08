هطول زخات مطر في بغداد وتوقعات بأخرى في اليومين المقبلين

2020/11/08 | 23:36 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} شهدت بغداد، مساء اليوم الأحد، هطول زخات مطر في مناطق متفرقة من العاصمة.

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