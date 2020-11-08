مصدر امني: ضربة جوية لطائرة تركية تستهدف عجلة غرب الموصل

2020/11/08 | 23:41 - المصدر: وكالة نينا

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الموصل/نينا/اعلن مصدر في قيادة شرطة نينوى عن ضربة جوية لطائرة تركية استهدفت عجلة تابعة لوحدات حماية سنجار في ناحية سنوني التابعة لقضاء سنجار.وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ ان الضربة التي استهدفت العجلة عن اصابة مقاتل ايزيدي بجروح نقل الى اثرها لمستشفى قريب من الحادث "/انتهى

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