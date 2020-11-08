‭  ‬بايدن‭ ‬يستعد‭ ‬لتحدي‭ ‬الاغلبية‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الشيوخ ويعتزم‭ ‬اشراك‭ ‬بعض‭ ‬الجمهوريين‭ ‬في‭ ‬حكومته

2020/11/08 | 23:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرئيس‭ ‬المنتخب‭ ‬يتجاهل‭ ‬الاشارة‭ ‬الى‭ ‬إيران‭ ‬وروحاني‭ ‬يدعوه‭ ‬لتعويض‭ ‬واشنطن‭ ‬عن‭ ‬أخطائها طهران‭ – ‬الزمان‭ – ‬واشنطن‭- ‬مرسي‭ ‬ابو‭ ‬طوق‭ ‬ يستعد‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬المنتخب‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬خوض‭ ‬معركة‭ ‬سياسية‭ ‬كبيرة‭ ‬جديدة‭ ‬بحلول‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭ ‬لاستعادة‭ ‬الغالبية‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الشيوخ،‭ ‬وذلك‭ ‬يعتمد‭ ‬على‭ ‬قدرته‭ ‬على‭ ‬تنفيذ‭ ‬إصلاحات‭ ‬طموحة‭.‬ ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تحسم‭ ‬معركة‭ ‬الغالبية‭ ‬في‭ […]

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