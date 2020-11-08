2020/11/08 | 23:42 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الرئيس المنتخب يتجاهل الاشارة الى إيران وروحاني يدعوه لتعويض واشنطن عن أخطائها طهران – الزمان – واشنطن- مرسي ابو طوق يستعد الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن خوض معركة سياسية كبيرة جديدة بحلول كانون الثاني/يناير لاستعادة الغالبية في مجلس الشيوخ، وذلك يعتمد على قدرته على تنفيذ إصلاحات طموحة. ومن المقرر أن تحسم معركة الغالبية في […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بايدن يستعد لتحدي الاغلبية في مجلس الشيوخ ويعتزم اشراك بعض الجمهوريين في حكومته) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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