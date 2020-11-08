مرايا إيران..بادين والعراق

2020/11/08 | 23:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام الرئيس المنتخب جو بايدن متمرس بلعبة السياسة، وحين يدخل البيت الابيض اليوم ليس كما دخله اول مرة نائباً للرئيس، وانّما متسلحاً بعوامل انتاج حقبتين رئاسيتين، قد تتناقضان في مفاصل كثيرة لكنهما تلتقيان عند المصالح العليا للولايات المتحدة.هناك أمل ايراني كبير في انَّ بادين الذي اعلن نيته الرجوع عن قرارات كثيرة كان […]

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