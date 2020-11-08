محمد البشاري رئيس الفيدرالية العامة لمسلمي أوروبا لـ( الزمان): ندين ذبح المدرس الفرنسي ونرفض ربط ماكرون بين الإسلام والإرهاب

2020/11/08 | 23:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة‭- ‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬ ادان‭ ‬د‭/ ‬محمد‭ ‬البشاري‭ ‬رئيس‭ ‬الفيدرالية‭ ‬العامة‭ ‬لمسلمي‭ ‬أوروبا‭ ‬جريمة‭ ‬ذبح‭ ‬المدرس‭ ‬الفرنسي‭ ‬وقرن‭ ‬ذلك‭ ‬بادانة‭ ‬تصريحات‭ ‬الرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬ماكرون‭ ‬في‭ ‬ربطه‭ ‬بين‭ ‬الاسلام‭ ‬والارهاب‭ .‬ وقال‭ ‬البشاري‭ ‬في‭ ‬حوارمع‭ ( ‬الزمان‭) ‬انه نحن‭ ‬قمنا‭ ‬بإدانة‭ ‬هذا‭ ‬العمل‭ ‬الإرهابي‭ ‬مهما‭ ‬كانت‭ ‬مبرراته‭ ‬لأن‭ ‬الدين‭ ‬الإسلامي‭ ‬حرم‭ ‬القتل‭ ‬ودعا‭ ‬إلى‭ ‬مواجهة‭ ‬الإساءة‭ […]

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