إيران توجه رسالة بالعربية إلى جيرانها: رحل ترمب ونحن باقون!

2020/11/08 | 23:47 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

وجه وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، الاحد، رسالة باللغة العربية إلى "الجيران" للتعاون "في سبيل تحقيق المصالح المشتركة"، داعيا الجميع إلى الحوار، مؤكدا انه "السبيل الوحيد لإنهاء الخلافات والتوترات".

وكتب ظريف، تغريدة نشرها عبر حسابه في "تويتر" وتابعها "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم، (8 تشرين الثاني 2020)، قال فيها: "رحل ترامب ونحن وجيراننا باقون.



الرهان على الأجانب لا يجلب الأمن ويخيب الآمال".

وأضاف: "نمد أيدينا إلى الجيران للتعاون في سبيل تحقيق المصالح المشتركة لشعوبنا وبلداننا".

وتابع: "ندعو الجميع إلى الحوار باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الخلافات والتوترات".

واختتم بالقول: "معا لبناء مستقبل أفضل لمنطقتنا".

وتشير معطيات وسائل الإعلام والمراكز المعنية بمتابعة سير الانتخابات الأميركية إلى فوز المرشح الديمقراطي، نائب الرئيس الأميركي السابق، جو بايدن، في الانتخابات الرئاسية على منافسه الجمهوري ترمب.

وحسب البيانات المتوفرة حتى الآن حصل بايدن، الذي أعلن نفسه فائزا في الانتخابات، على أصوات 290 من مندوبي المجمع الانتخابي المكون من 538 عضوا، لكن عملية الفرز لا تزال مستمرة بينما يحاول ترمب الطعن على نتائج الاقتراع في عدد من الولايات المتأرجحة.

وسبق أن أعلن الرئيس الأميركي الحالي، يوم 8 أيار 2018، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع إيران، التي يصفها بأكبر داعم دولي للإرهاب متهما إياها بالسعي للحصول على الأسلحة النووية.

وأطلقت إدارة ترمب، "حملة الضغوط القصوى" على إيران التي تم فرض عقوبات اقتصادية قاسية عليها.

بدورها، دعت الحكومة الإيرانية مرارا دول المنطقة إلى وقف الاعتماد على الولايات المتحدة لضمان أمن الشرق الأوسط وخاصة الخليج، مؤكدة استعدادها لتوقيع معاهدات عسكرية وأمنية مع الدول العربية.

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