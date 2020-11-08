نتائج انتخابات الرئاسة الأميركية و

2020/11/08 | 23:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بينما يصر الرئيس الأميركي دونالد ترامب على رفض النتيجة التي أعلنتها وسائل إعلام أميركية بفوز المرشح الديمقراطي، جو بايدن بالانتخابات الرئاسية، كشفت "شبكة سي أن أن" للأخبار بأن السيدة الأولى ميلانيا ترامب حثته على القبول بـ"الخسارة" على حد وصف مصدر مطلع، كما وصفته "سي أن أنط.

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