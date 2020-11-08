2020/11/08 | 23:59 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف المتحدث باسم وزارة النفط، عاصم جهاد، الأحد، 08 تشرين الثاني، 2020، عن تفاصيل جديدة بشأن اللقاء الذي جرى بين الوفدين العراقي والسعودي، وابرز المباحثات التي جرى الحديث عنها هذا اليوم.

وقال جهاد في تصريح صحفي إن “الوفدين بحثا تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها والحرص على توسيع افاق التعاون بين البلدين خلال الايام المقبلة”.

واضاف أن “اللقاء ناقش الربط الخليجي للكهرباء، وامكانية الاستثمار وتطوير حقل عكاش في المنطقة الغربية والرقع الاستكشافية الاخرى”، مبينا أن “اللقاء تطرق إلى استثمار الغاز في المنطقة الجنوبية وتطوير بعض الصناعات وخصوصا المشاركة في مشروع نبراس”.

وفي وقت سابق، اتفق الجانبان العراقي والسعودي، اليوم الاحد (8-11-2020)، على تعزيز العلاقات بـ 9 مجالات بينها النفط والصحة.

وأكد وزير النفط احسان عبد الجبار اسماعيل رئيس الجانب العراقي، في بيان خلال اجتماع عقد بعد انطلاق اعمال اللجنة العراقية السعودية في بغداد “حرص الحكومة على تعزيز العلاقات الثنائية مع الاشقاء في المملكة العربية السعودية في جميع المجالات، ومنها الاقتصادية والاستثمارية، والنفط والطاقة والصناعة والزراعة والصحة والتعليم والبيئة وغيرها، وبما يخدم المصالح المشتركة”.

وقال وزير النفط ان “هذا الاجتماع يأتي تواصلاً مع الاجتماعات السابقة بين الاشقاء، نهدف من خلالها الى تفعيل مذكرات التفاهم على ارض الواقع ، فضلاً عن تعزيز ذلك في مشاريع جديدة في مجال الربط الثنائي للكهرباء وصناعة البتروكيماويات واستثمار الغاز وغيرها، وقد لمسنا من الجانب السعودي رغبة حقيقة للتعاون وتقديم الدعم اللازم”.

من جانبة قال “وزير الطاقة السعودي الامير عبد العزيز بن سلمان عبر الدائرة التلفزيونية حرص المملكة على تطوير العلاقات واستدامتها مع الاشقاء بالعراق والعمل على الاسراع في تنفيذ مشاريع التعاون الثنائي في جميع المجالات “.

من جانبه اشار رئيس الوفد السعودي وزير الصناعة بندر بن ابراهيم الخريف الى “اهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين”، معبراً عن “امله في ان تفضى النقاشات الى مشاريع استثمارية مشتركة واعدة ، في المجالات كافة”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكشف عن 4 ملفات بحثتها الحكومة العراقية مع الوفد السعودي الزائر الى بغداد 7 SKY TV.

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