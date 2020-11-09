الدفاع المدني يكشف تفاصيل حريق الشورجة

2020/11/09 | 00:07 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اندلاع حادث الحريق داخل بناية مكونة من ثلاث طوابق في منطقة الشورچة وفرق الدفاع المدني تباشر بعمليات تطويق النيران بمشاركة 20 فرقة اطفاء وانقاذ بمتابعة واشراف السيد مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان .

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