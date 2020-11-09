2020/11/09 | 00:07 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشف مصدر رياضي، عن إستقالة مدرب نادي الشرطة عبد الغني شهد من تدريب الفريق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر: شهد يستقيل من تدريب الشرطة) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر: شهد يستقيل من تدريب الشرطة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).