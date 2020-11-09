الجهات الامنية في شنكال تضبط كمية مواد محظورة قانونياً

2020/11/09 | 00:07 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – شنكال تمكنت الجهات الامنية في قضاء شنكال من ضبط كمية من المواد المحظورة قانونيا في مدخل مدينة شنكال, حيث تمكنجهاز الامن الوطني والشرطة المحلية والجيش العراقي من ضبط كمية من المواد والادوية التي يمنع بيعها او نقلها مندون رخصة او تصريح من وزارة الصحية العراقية او صحة نينوى.وفي تصريح خاص لـ“ايزيدي …

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