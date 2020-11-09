استهداف احدى مرابطات الجيش باسلحة نارية جنوب غربي بغداد

2020/11/09 | 00:12 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا/ اعلن مصدر امني عن استهداف احدى مرابطات الجيش قرب الرضوانية جنوب غربي بغداد باطلاق نار من اسلحة نارية ،دون معرفة حجم الخسائر./انتهى9

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