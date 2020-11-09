اندلاع حريق في الشورجة

2020/11/09 | 00:12 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد /نينا/ اعلن مصدر امني عن اندلاع داخل بناية مكونة من ثلاثة طوابق في منطقة الشورچة وفرق الدفاع المدني تباشر بعمليات تطويق النيران ./انتهى9

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