2020/11/09 | 00:18 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هجوم بغداد يودي بحياة 11 شخصاً.. والمصدر مجهول هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/11/09 | 00:18.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

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