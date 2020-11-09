وزير المالية التركي يستقيل من منصبه.. ويوضح السبب

2020/11/09 | 00:18 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلن وزير المالية التركي، بيرات البيرق، الاحد، استقالته من منصبه، عازيا ذلك إلى أسباب صحية.

جاء ذلك في تدوينة نشرها البيرق على حسابه في "الإنستغرام"، اليوم، (8 تشرين الثاني 2020)، وقال: "لم يعد بإمكاني الاستمرار في وظيفتي الوزارية، التي شغلتها منذ حوالي خمس سنوات، بسبب مشاكلي الصحية".

وأضاف: "في الفترة المقبلة سأوفر وقتي لأمي وأبي وزوجتي وأولادي، الذين أهملتهم لسنوات عديدة بسبب الضرورة".

يأتي ذلك بعد يوم من إقالة الرئيس أردوغان، محافظ البنك المركزي من منصبه وعين مكانه وزير المالية السابق ناجي إقبال، بعد هبوط قيمة الليرة التركية لمستوى قياسي.

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