"الأعلى منذ تفشي كورونا".. حصيلة قياسية جديدة في أميركا

2020/11/09 | 00:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت، الولايات المتحدة، أكثر من 120 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لليوم الثالث على التوالي، وهي أيضا المرة الرابعة خلال أسبوع التي تسجل فيها أكثر من 100 ألف حالة

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