2020/11/09 | 00:38 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلن قسم الإعلام والعلاقات في منفذ حاج عمران الحدودي بأن حركة تنقل السياح بين إقليم كردستان وإيران "عادت إلى حالتها الطبيعية"، لكن المسافرين مطالبون بإجراء اختبار السلامة من كورونا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إستئناف السياحة بين إقليم كردستان وإيران) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إستئناف السياحة بين إقليم كردستان وإيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).