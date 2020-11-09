اندلاع حريق داخل بناية في منطقة الشورجة وسط بغداد

2020/11/09 | 00:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الاثنين، عن اندلاع حريق داخل بناية وسط العاصمة بغداد.وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "حريقا اندلع داخل بناية مكونة من ثلاثة طوابق في منطقة الشورچة وسط بغداد".واضافت أن "فرق الدفاع المدني باشرت بعمليات تطويق النيران بمشاركة 30 فرقة اطفاء وانقاذ وبمتابعة واشراف مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان".

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