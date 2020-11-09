شهداء وجرحى في هجوم على نقطة عسكرية جنوب غربي بغداد

2020/11/09 | 00:43 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اعلن مصدر امني عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى في هجوم بالقنابل اليدوية على نقطة عسكرية في الرضوانية ، جنوب غربي بغداد ./ انتهى

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