"جيبوردي!".. وفاة "أيقونة" الإعلام الأميركي أليكس تريبيك

2020/11/09 | 00:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أُعلنت، يوم الأحد، وفاة الصحفي ومقدم البرامج التلفزيوني الأميركي الكندي الشهير، أليكس تريبيك (80 عاما)، بعد صراع مع مرض سرطان البنكرياس

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