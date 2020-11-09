ضحايا وجرحى في هجوم الرضوانية: السكان يهبّون لمساندة الجيش بالأسلحة الشخصية

2020/11/09 | 01:01 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أفاد مصدر أمني بتعرض برج مراقبة مشترك للجيش العراقي والحشد العشائري إلى هجوم من قِبل مُسلحين يُشتبه بانتمائهم إلى تنظيم داعش، حيث لم يُعلن رسمياً حتى الآن عن تفاصيل الهجوم.



المصدر أبلغ "ناس" ليل الأحد على الإثنين (9 تشرين الثاني 2020) إن "برج مراقبة مشترك للجيش العراقي والحشد العشائري في الرضوانية جنوب العاصمة تعرض إلى هجوم من قبل مسلحين بقنابل يدوية، ثم فتحوا النار من اسلحة خفيفة قبل أن تتصدى لهم القوات وتبادلهم إطلاق النار من اعلى البرج".

وأضاف أن "سكان المنطقة هبوا لمساندة القوات الامنية وصد الهجوم بعد التعرض الذي تسبب بسقوط ضحايا من الحشد العشائري والمدنيين".

وبينما تناقلت وسائل إعلام أنباء عن مقتل نحو 11 شخصاً من الصحوة والمدنيين، أكد المصدر تسجيل خسائر بشرية في الهجوم، لكنه استبعد الأرقام المتداولة، مطالباً بالتريث حتى صدور التقرير الرسمي للهجوم.

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