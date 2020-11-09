2020/11/09 | 01:09 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} حقق فالنسيا انتصارًا عريضًا على حامل اللقب ريال مدريد بنتيجة (4-1)، خلال مواجهة الفريقين، مساء اليوم الأحد، في إطار منافسات الجولة التاسعة من الليجا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فالنسيا يذل ريال مدريد) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فالنسيا يذل ريال مدريد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).