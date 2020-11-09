التطبيعية توقع إتفاقية استراتيجية مع الخطوط العراقية.. وتفاصيل مهمة

2020/11/09 | 01:09 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت الهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم توقعُ اتفاقية شراكة استراتيجية مع الخطوط الجوية العراقية.

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