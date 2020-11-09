تجديد برامج وبنى الحركة الوطنية الفلسطينية - نهاد ابو غوش

2020/11/09 | 01:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نهاد_ابو_غوش جديد برامج وبنى الوطنية الفلسطينيةبقلم: نهاد أبو غوش*بات المشهد مألوفا ومكررا إلى درجة الملل: تدعو القوى والفصائل الوطنية والإسلامية إلى "يوم غضب عارم" أو إلى "فعالية جماهيرية حاشدة"، فيأتي بضع عشرات من الناس معظمهم من المتفرغين والكوادر المتقدمة.



تحضر وسائل الإعلام أيضا، ويردد المسؤولون الخطابات نفسها، ويعيدون إطلاق التصريحات عينها، وتكتمل المفارقة في هذا المشهد، حين يتساءل المارّة ببعض ا ......





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