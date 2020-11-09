بينهم مدنيون.. 11 قتيلا في هجوم لداعش على برج مراقبة في بغداد

2020/11/09 | 01:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني بالعراق، بمقتل ما لا يقل عن 11 شخصا، الأحد، وإصابة أربعة آخرين، اثنين من المدنيين اثنين آخرين من الحشد العشائري عقب هجوم لتنظيم داعش على أحد ابراج المراقبة بالقرب من الرضوانية جنوب غرب العاصمة بغداد.

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