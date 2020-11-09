2020/11/09 | 01:40 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حريق ثان في الشورجة بأقل من 24 ساعة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/11/09 | 01:40.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حريق ثان في الشورجة بأقل من 24 ساعة) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حريق ثان في الشورجة بأقل من 24 ساعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).