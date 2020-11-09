"مهمة شاقة".. تحديات قد تواجه بايدن في حال العودة للاتفاق النووي مع إيران

2020/11/09 | 02:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وعد جو بايدن الذي أعلنته وسائل إعلام أميركية فائزا بالانتخابات الرئاسية، بالمشاركة في مسار جديد مع إيران، وتعهد بأن تنضم واشنطن مرة أخرى إلى الاتفاق النووي التاريخي لعام 2015 إذا عادت طهران إلى الامتثال الكامل لشروطه.

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