2020/11/09 | 02:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت، الأحد، جلسات المحاكمة في قضية تعد "واحدة من أكبر الفضائح في تاريخ الجزائر"، وفقا لفرانس برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القضاء يعيد فتح المحاكمة في "واحدة من أكبر الفضائح في تاريخ الجزائر") نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القضاء يعيد فتح المحاكمة في "واحدة من أكبر الفضائح في تاريخ الجزائر") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).