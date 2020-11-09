2020/11/09 | 02:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد– (أ ف ب) – قُتل 11 شخصاً بينهم عناصر من قوّات الأمن مساء الأحد في هجوم شنّه تنظيم الدولة الإسلاميّة على موقع عسكري عند المدخل الغربي لبغداد، بحسب ما أفادت مصادر أمنيّة وطبّية وكالة فرانس برس.وأعلن العراق قبل ثلاث سنوات “انتصاره” على تنظيم الدولة الإسلاميّة، لكنّ التنظيم الجهادي لا يزال يمتلك خلايا […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (11قتيلاً في هجوم لتنظيم داعش بغرب بغداد ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (11قتيلاً في هجوم لتنظيم داعش بغرب بغداد ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).