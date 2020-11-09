كورونا ينتشر بين صفوف المنتخب العراقي

2020/11/09 | 03:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المدير الإداري للمنتخب العراقي لكرة القدم باسل كوركيس الأحد عن إصابة قائد المنتخب ومهاجمه علاء عبد الزهرة وزميله لاعب الوسط حسين علي بفيروس كورونا المستجد، بعد جاءت نتيجتهما إيجابية بعد الفحوصات الطبية التي أجريت لجميع اللاعبين.

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